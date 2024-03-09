Çameli Belediyesi\'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Matinesi

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen matine ilçede yaşayan kadınları bir araya getirdi.
Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınlar matinesi programı Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan'ın ev sahipliğinde belediye düğün salonunda sanatçı Aydanur Demir'in katılımıyla gerçekleşti. Başkan Arslan, büyük bir eğlence ve coşku içinde gerçekleşen program öncesinde sanatçı Aydanur Demire'e, misafirlerine ve programda emeği geçen personellerine teşekkür etti.
Özel günde söylediği şarkılarla Çamelili kadınların güzel bir vakit geçirmesini sağlayan sanatçıya çiçek takdiminde bulunan Başkan Arslan, başta eşi İlkin Arslan olmak üzere programa katılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Arslan, "Tüm kadınlarımızın huzurlu, mutlu ve güzel bir hayat geçirmelerini dileriz" dedi. - DENİZLİ
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Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin mutlu günlerinde Nikah şahidi olarak Çağla Şikel ve ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli yer aldı.
Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun cenazesinin Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, babasının yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Cenaze, pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak ve Kayhan Yıldızoğlu'nun isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'de defnedilecek.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında yaptığı bir röportajda Ankara'daki pavyonlar hakkında konuştu. Ortaylı, pavyonların iç yakıcı yerler olduğunu belirtirken, Ankara'nın kendi zenginlerinin bu mekanlarda para harcadığını ifade etti. Ayrıca, Ankara'da kapalı olan bazı güzel mekanların olduğunu da sözlerine ekledi.
90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yıldızoğlu'nun cenaze töreni 11 Mart'ta düzenlenecek.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, babasının yaşlılık nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Cenazenin pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacağı ve babasının isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'e defnedileceği açıklandı.
62 yaşındaki oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak cenaze töreni bilgilerini paylaştı.
Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz, Burhaniye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güner Algöz için Koca Camii'nde düzenlenen törene sanatçı Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Bülent Şakrak ve diğer yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Güner Algöz, Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.
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