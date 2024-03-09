Çameli Belediyesi\'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Matinesi

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DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen matine ilçede yaşayan kadınları bir araya getirdi.

Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınlar matinesi programı Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan'ın ev sahipliğinde belediye düğün salonunda sanatçı Aydanur Demir'in katılımıyla gerçekleşti. Başkan Arslan, büyük bir eğlence ve coşku içinde gerçekleşen program öncesinde sanatçı Aydanur Demire'e, misafirlerine ve programda emeği geçen personellerine teşekkür etti.

Özel günde söylediği şarkılarla Çamelili kadınların güzel bir vakit geçirmesini sağlayan sanatçıya çiçek takdiminde bulunan Başkan Arslan, başta eşi İlkin Arslan olmak üzere programa katılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Arslan, "Tüm kadınlarımızın huzurlu, mutlu ve güzel bir hayat geçirmelerini dileriz" dedi. - DENİZLİ