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Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı - Son Dakika

Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı

02.10.2021 11:56

Selin Ciğerci'ye söylediklerinden dolayı 3 gün cezaevinde yatan Deniz Akkaya'nın sunuculuk yaptığı Beyaz TV'nin yönetiminden uyarı aldıktan sonra kanaldaki camları kırdığı iddia edildi. Akkaya, hakkındaki bu haberler sonrası dün canlı yayına çekiçle çıkarak söylentileri tiye aldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile uzun süredir polemik yaşayan hatta bunun için hapis dahi yatan Deniz Akkaya'nın sert çıkışlarından dolayı sunuculuk yaptığı Beyaz TV'nin yöneticilerinden uyarı aldığı iddia edildi. Hatta Akkaya'nın uyarılardan sonra sinirlenip kanalda olay çıkardığı ve cami çerçeveyi kırdığı söylendi.

CANLI YAYINA CEKİÇLE ÇIKTI

Deniz Akkaya hakkında çıkan iddiaları dün Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına elinde çekiç çıkarak tiye aldı. Cam kırma sesleriyle yayına çıkan Akkaya, "Kanalımda bir doz cam kapı kırmadan asla güne başlamam" dedi.

Beyaz TV'deki camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı

"'BOŞ KOLTUK VARSA GELEYİM' DİYE MESAJ ATMIŞLAR"

Çıkan haberlerin ardından bazı kişilerin "Boş koltuk varsa ben geleyim" program yapımcısına mesaj attığını söyleyen Akkaya, "Bilal 'ben Gülben Ergen'i alacağım' demiş" diyerek partneri Seren Serengil'e takıldı.

"DENİZ BURADA, KİMSENİN KAFASI DA KIRILMADI"

Akkaya'nın hamlesiyle şaşkınlığını gizleyemeyen Seren Serengil "Her şeyi çok takmanızı önermiyorum. Türkiye'deki en iyi ve en fazla konuşulan programımız. O yüzden de atmalar, tutmalar olabilir. İnsanlar kızabilir, sinirlenebilir her şey olabilir. Ama köstebek olunca da olmuyor yani. Gördüğünüz gibi Deniz burada. Herhangi birimizin kafası kırılmış değil. Cam da kırılmış değil" dedi.

Beyaz TV'deki camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı
Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı

Selin Ciğerci, Deniz Akkaya, Beyaz Tv, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı - Son Dakika Magazin


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