Çamur Banyosuyla Güzelleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Çamur Banyosuyla Güzelleşti

13.07.2022 23:00
Çamur Banyosuyla Güzelleşti

Ünlü model Buse İskenderoğlu, gittiği Dalyan'da çamur banyosu yaptı. Vücudunun her yerine çamur sürerek güneşlenen model "doğa ana ile güzelleşme rutini" notunu düştü.

Show TV'de yayınlanan magazin programları 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde sürpriz bir değişiklik yaşanmıştı. Programın sunucusu Buse İskenderoğlu, kariyerine yurt dışında yeni bir yön vermek için yaklaşık dört yıldır sunduğu programa veda etmişti.

İskenderoğlu, programa veda ettikten sonra soluğu tatilde almıştı. Çeşme tatilinden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla gündem olan İskenderoğlu, bu kez Dalyan'dan yeni fotoğraflar paylaştı.

Dalyan'da çamur banyosu yapan Buse İskenderoğlu, vücudunun her yerine çamur sürerek güneşlendi. Ünlü model ve sunucu bu karelerin altına da "doğa ana ile güzelleşme rutini" notunu düştü.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Buse İskenderoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çamur Banyosuyla Güzelleşti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:59 İstanbul'da alacaklı oldukları şahsı darp edip güpegündüz kaçıran iki şehir eşkıyası kardeş tutuklandı
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 23:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Çamur Banyosuyla Güzelleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement