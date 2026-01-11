Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'' - Son Dakika
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''

11.01.2026 21:39
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Can Yaman, sessizliğini Roma'da bozdu. Türkiye yerine İtalyan basınına konuşmayı tercih eden Yaman, hakkındaki iddialara sert sözlerle yanıt verdi.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamasını Roma'da yaptı. Yaman, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederken, Türk basınını eleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının yeni dalgasında, aralarında Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki Bebek Otel ile bazı eğlence mekanlarına polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gece kulübüne yapılan baskın sırasında üzerinden uyuşturucu çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan Can Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"DOĞRU OLSAYDI İTALYA'YA DÖNEMEZDİM"

Serbest kalmasının hemen ardından Roma'ya dönen Can Yaman, sosyal medya üzerinden yaptığı ve İtalyan basınına hitap ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İtalyan basını… Türk basını bana hep kötü davrandı, bu yeni değil. Ama lütfen Boğaz'dan gelen haberleri kopyala-yapıştır yapmayın. Polisin zorlu soruşturmalar yürüttüğü ve birçok ünlünün tutuklandığı bir dönemde uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer bu doğru olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim."

İTALYA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya yerleşen Can Yaman, kariyerini burada yeniden inşa etmişti. Açıklamasında İtalya'ya olan bağlılığını da vurgulayan oyuncu, "Seni seviyorum" ifadesini kullandı.

Yaman'ın açıklamasını Türk kamuoyu yerine İtalyanlara yapmayı tercih etmesi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Can Yaman, Türkiye, Magazin, Yaşam, Roma

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 4z4qwpvv2j 4z4qwpvv2j:
    sen orada kal gelme orada daha iyi kafa yaparsın adam ülkesini biraz savunur şikayet etmez 59 8 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Küçük bir azınlık dışında herkesin uyuştuğu (zengini koko ile fakiri ahaber ve esrr ile) bir ülke düşünün. Ülkesini nasıl savunacaktı? Medya halkın çoğunluğunun aldığı uyuşturucuya gözünü yummuş, ünlülerin peşinde koşturuyor ve linçliyor. Testi negatif çıkanlardan özür dileyen de yok. Bu medyayı niye şikayet etmesin? 0 0
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Pek mi lazımsın sanki gelme bi daha geri 47 4 Yanıtla
  • Barış Oğuz Barış Oğuz:
    adam az söylemiş. kendini bu ülkeden kurtarmış, çarem olsa 1 dakika bu ülkede durmam. 8 24 Yanıtla
  • Seydi Bağdat Seydi Bağdat:
    Ülkesinde parayı kazanır Yurt dışında yer üstelik birde ülkesini beğenmeyip yurt dışından ülkesini karalar kendini beğenmiş megolaman 30 0 Yanıtla
  • Turgay Aykac Turgay Aykac:
    Şu adam bile ünlü oldu ya pes diyorum! 15 1 Yanıtla
