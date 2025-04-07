Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!

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Yerli ve yabancı seveni çok olan Can Yaman, geçtiğimiz senelerde aldığı bir kararla yurt dışına yerleşti ve kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. Yaman son olarak katıldığı bir ankette ''İtalya mı, Türkiye mi?'' sorusuna net bir şekilde ''İtalya'' yanıtını verdi. Yaman'ın yaptığı tercih sosyal medyada nankörlük ve vefasızlık olarak yorumlandı.

07.04.2025 08:49
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"Dolunay", "Bay Yanlış" ve şimdilerde de "El Turco" dizisi ile dikkat çeken oyuncu Can Yaman'ın verdiği bir röportajdaki yanıtı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu, Türkiye'de hakkında çıkan haberlerle zaman zaman gündeme geliyor. İstanbul'a annesiyle yaptığı ziyarette kalabalık bir koruma ekibiyle dolaşması ve gazetecilere karşı takındığı sert tavır, kamuoyunda tepki çekmişti. Bu kez ise verdiği bir yanıtla yeniden tartışmaların odağında yer aldı.

TÜRK HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Dört yıl önce Türkiye'den ayrılarak hayatını İtalya'da sürdürmeye başlayan Can Yaman, katıldığı bir söyleşide kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz bir şekilde "İtalya" yanıtını verdi. Kariyerine Türkiye'de başlayan ve şöhretini bu topraklarda kazanan Yaman'ın bu yanıtı, "nankörlük" ve "vefasızlık" olarak değerlendirildi

HAYRANLARI TEPKİLİ

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, birçok kullanıcı sert yorumlarda bulundu. "Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem dostunu", "Biz de sana bayılıyorduk, şimdi pişmanız", "Rol bile yapamayan adamın egosuna bak" gibi ifadeler, kamuoyundaki hayal kırıklığını açıkça ortaya koydu. Kendi ülkesinde elde ettiği şöhreti hiçe sayarak İtalya'yı öncelikli gören Can Yaman, bu tavrıyla bir kez daha gündemin tartışmalı isimlerinden biri haline geldi.

Can Yaman\'ın \'\'İtalya mı, Türkiye mi?\'\' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!

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Son Dakika Magazin Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yusufkaan5:
    Dünyada kendi devletine nankörlük yapan bir topluluk varmı? Gazzeye bakın tek taş kalmamış ama hala taşı toprağı için canlarını veriyorlar. Biz görgüsüz bir milletiz 35 8 Yanıtla
  • 205622:
    adam doğru demiş 22 18 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    Kim nerede istiyorsa orda yaşar bu bir bireyin en doğal hakkı. Tercih ten dolayı neden linç edilir.??? 6 3 Yanıtla
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