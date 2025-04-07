Can Yaman\'ın \'\'İtalya mı, Türkiye mi?\'\' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!

"Dolunay", "Bay Yanlış" ve şimdilerde de "El Turco" dizisi ile dikkat çeken oyuncu Can Yaman'ın verdiği bir röportajdaki yanıtı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu, Türkiye'de hakkında çıkan haberlerle zaman zaman gündeme geliyor. İstanbul'a annesiyle yaptığı ziyarette kalabalık bir koruma ekibiyle dolaşması ve gazetecilere karşı takındığı sert tavır, kamuoyunda tepki çekmişti. Bu kez ise verdiği bir yanıtla yeniden tartışmaların odağında yer aldı.

TÜRK HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Dört yıl önce Türkiye'den ayrılarak hayatını İtalya'da sürdürmeye başlayan Can Yaman, katıldığı bir söyleşide kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna tereddütsüz bir şekilde "İtalya" yanıtını verdi. Kariyerine Türkiye'de başlayan ve şöhretini bu topraklarda kazanan Yaman'ın bu yanıtı, "nankörlük" ve "vefasızlık" olarak değerlendirildi

HAYRANLARI TEPKİLİ

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, birçok kullanıcı sert yorumlarda bulundu. "Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem dostunu", "Biz de sana bayılıyorduk, şimdi pişmanız", "Rol bile yapamayan adamın egosuna bak" gibi ifadeler, kamuoyundaki hayal kırıklığını açıkça ortaya koydu. Kendi ülkesinde elde ettiği şöhreti hiçe sayarak İtalya'yı öncelikli gören Can Yaman, bu tavrıyla bir kez daha gündemin tartışmalı isimlerinden biri haline geldi.