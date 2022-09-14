Sokak ortasında küfürlerine devam eden iş insanı, "Ailem kızıyor. O fotoğrafları silin" diyerek, tehdit etti. İsteği kabul olmayan Karaloğlu, "O fotoğraf makinasını alır, bir tarafınıza…..." diyerek, ağzını bozdu. Mas, araç içerisinde eski eşini sakinleştirmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Gazeteciye Çirkin Saldırı - Son Dakika

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