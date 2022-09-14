Gazeteciye Çirkin Saldırı - Son Dakika
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Gazeteciye Çirkin Saldırı

14.09.2022 09:09
Gazeteciye Çirkin Saldırı

Caner Karaloğlu, ihanet iddialarıyla boşandığı model Elisabeth Mas ile Etiler trafiğinde objektiflere yakalanınca çılgına döndü. İş insanı, Milliyet gazetesi muhabiri Umut Ünver'e önce küfür etti, daha sonra üzerine yürüdü

Caner Karaloğlu, ihanet iddialarıyla boşandığı model Elisabeth Mas ile Etiler trafiğinde objektiflere yakalanınca çılgına döndü. Milliyet gazetesi muhabiri Umut Ünver'e araç içerisinde küfür eden iş insanı, bununla yetinmeyerek cipinden indi. Umut Ünver'in üzerine yürüyen Karaloğlu, tehditler savurdu.

Sokak ortasında küfürlerine devam eden iş insanı, "Ailem kızıyor. O fotoğrafları silin" diyerek, tehdit etti. İsteği kabul olmayan Karaloğlu, "O fotoğraf makinasını alır, bir tarafınıza…..." diyerek, ağzını bozdu. Mas, araç içerisinde eski eşini sakinleştirmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

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Kaynak: Snob Magazin

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