Çankırı\'da Ersay Üner Konseri coşkusu

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen festivalde öğrenciler, Ersay Üner'in konseriyle doyasıya eğlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen "ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Sanat ve Kültür Festivali" etkinlikleri çerçevesinde Ünlü Sanatçı Ersay Üner konser verdi. Konsere öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ersay Üner, şarkılarıyla öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrenciler de şarkılara hep bir ağızda eşlik etti. - ÇANKIRI