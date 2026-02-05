Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
05.02.2026 15:57
Cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman, Hakan Ural'ın programında imaj değişikliğiyle ekrana çıktı. Geçmişteki seansların kurgu olmadığını savunan Hürman, doktor olmadığını vurgulayarak yönteminin zikir olduğunu ifade etti.

Geçmiş yıllarda 'Her Açıdan' programında yaptığı "cin çıkarma seansı"yla kamuoyunda tartışma yaratan Pelin Hürman, özellikle seans sırasında söylediği "Donat donat donat" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİYLE EKRANA ÇIKTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Hürman, bu kez başı açık ve kızıl saçlarıyla ekran karşısına çıktı. Yeni imajı izleyicilerin dikkatini çekerken, Hakan Ural canlı yayında tartışma yaratan seanslara ilişkin doğrudan soru yöneltti.

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

"O BİR KURGU DEĞİLDİ"

Hakan Ural'ın "O anlar dikkat çekmek için bir kurgu muydu?" sorusuna yanıt veren Hürman, söz konusu seansın kurgu olmadığını savundu. Hürman, "Konuk alındığım yerde farkındalık yaratalım dediler. O bir kurgu değildi ama farkındalık yaratmak için orada o şekilde yaptım" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

"DOKTOR DEĞİLİM, TEDAVİM ZİKİR"

Programda iddialı açıklamalarını sürdüren Pelin Hürman, "Epilepsiyi çözüyorum ama ben bir doktor değilim. Beni bu sözlerimle mahvederler. Ben muska yazan biri değilim, hurafeci değilim. Benim tedavi yöntemim zikir" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son Dakika Magazin Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    50 yıl önce kurtardığımız kore katlanabilir telefon üretiyor biz hala sirkeli suyla büyü bozuyoruz 63 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    İçine çin kaçmış sanırım içine kaçan Çin'de iyi donatiyor onu kızıla çevirmiş donata donata 50 1 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Mallık bedava 25 1 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    hâlâ bunlara inanan insanlar var oldukça bunlarda olmaya devam edecektir... 20 1 Yanıtla
  • 25041981 25041981:
    hedefine ulaşmış ah ülkem vah ülkem 17 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
