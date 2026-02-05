Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Geçmiş yıllarda 'Her Açıdan' programında yaptığı "cin çıkarma seansı"yla kamuoyunda tartışma yaratan Pelin Hürman, özellikle seans sırasında söylediği "Donat donat donat" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİYLE EKRANA ÇIKTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Hürman, bu kez başı açık ve kızıl saçlarıyla ekran karşısına çıktı. Yeni imajı izleyicilerin dikkatini çekerken, Hakan Ural canlı yayında tartışma yaratan seanslara ilişkin doğrudan soru yöneltti.

"O BİR KURGU DEĞİLDİ"

Hakan Ural'ın "O anlar dikkat çekmek için bir kurgu muydu?" sorusuna yanıt veren Hürman, söz konusu seansın kurgu olmadığını savundu. Hürman, "Konuk alındığım yerde farkındalık yaratalım dediler. O bir kurgu değildi ama farkındalık yaratmak için orada o şekilde yaptım" ifadelerini kullandı.

"DOKTOR DEĞİLİM, TEDAVİM ZİKİR"

Programda iddialı açıklamalarını sürdüren Pelin Hürman, "Epilepsiyi çözüyorum ama ben bir doktor değilim. Beni bu sözlerimle mahvederler. Ben muska yazan biri değilim, hurafeci değilim. Benim tedavi yöntemim zikir" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.