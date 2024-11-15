Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

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Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Songül Karlı, sunduğu programda rahatsızlandı ve yayını yarıda bıraktı. Program partneri Uğur Arslan, Karlı'nın hastaneye götürüldüğünü ve doktor kontrolünde olduğunu söyledi.

15.11.2024 14:44  Güncelleme: 14:59
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Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyordu. Her adımı olay olan ünlü isim bu kez sevenlerini korkuttu.

Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çeken Karlı canlı yayında rahatsızlandı. Sık sık karnını tutan ünlü isim, "Dayanıyorum reklama kadar acile gideceğim. Çok kötüyüm" dedi. Karlı reklam arası verilmesinin ardından programa devam edemedi ve yarıda bıraktı.

ARSLAN: DOKTOR KONTROLÜNDE

Program partneri Uğur Arslan ise Songül Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Reklam dönüşü Arslan "Songül burada değil. Arkadaşlar Songül'ü hastaneye götürdü. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şu an doktor kontrolünde." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

Songül Karlı, Uğur Arslan, 3-sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sudem melis:
    Çok önemli sanki aç kalmış 11 1 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Program o kadar saçma ve kurgu ki, insanın aklımla dalga geçiyolar… 10 1 Yanıtla
  • Erol AY:
    Çok geçmiş olsun.Songül hanım. 1 4 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Gaz sancısı;)) 3 1 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    programın bir parçasıdir 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kasimoglu:
    dünyanın en saçma pırogramı insan kusuyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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