Canlı Yayında Özür Diledi! - Son Dakika

Beyaz TV Söylemezsem Olmaz programında yayınlanan görüntüler sonrası Faik Öztürk, canlı yayına bağlanarak hiçbir yaşananı kabul etmezken, görüntüyü çeken muhabirlerin kendisinden para talebinde bukunduğunu iddia etmişti.
MUHABİRLE YÜZLEŞTİ!
Öztürk, kendisinden para istediğini iddia ettiği muhabir Mustafa Ağdağ ile canlı yayında yüzleşti. Ağdağ'ın programa bağlanıp olay gecesini anlatması sonrası Faik Öztürk, muhabirden özür diledi. Parayı muhabirin kendisinin istemediğini üçüncü kişilerin istediğini, konuşmalarının yanlış anlaşıldığını belirterek muhabir Mustafa Ağdağ'dan yayında tekrar tekrar özür diledi.
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