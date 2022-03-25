Canlı Yayında Özür Diledi! - Son Dakika
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Canlı Yayında Özür Diledi!

25.03.2022 19:04
Canlı Yayında Özür Diledi!

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde Etiler'de Bihter adlı meyhanede sarışın bir kadınla ortaya çıkan samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Beyaz TV Söylemezsem Olmaz programında yayınlanan görüntüler sonrası Faik Öztürk, canlı yayına bağlanarak hiçbir yaşananı kabul etmezken, görüntüyü çeken muhabirlerin kendisinden para talebinde bukunduğunu iddia etmişti.

MUHABİRLE YÜZLEŞTİ!

Öztürk, kendisinden para istediğini iddia ettiği muhabir Mustafa Ağdağ ile canlı yayında yüzleşti. Ağdağ'ın programa bağlanıp olay gecesini anlatması sonrası Faik Öztürk, muhabirden özür diledi. Parayı muhabirin kendisinin istemediğini üçüncü kişilerin istediğini, konuşmalarının yanlış anlaşıldığını belirterek muhabir Mustafa Ağdağ'dan yayında tekrar tekrar özür diledi.

Canlı Yayında Özür Diledi!

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Söylemezsem Olmaz, Faik Öztürk, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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