Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı - Son Dakika
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Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı

01.06.2022 11:49

Seda Sayan'ın hafta içi her gün ekrana gelen "Sabahın Sultanı" isimli programında Murat isimli konuk, tartıştığı Havvanur'a tokat attı. Canlı yayında yaşanan kadına şiddete karşı sessiz kalan Seda Sayan'a seyirciler tarafından tepki gösterilirken yayına da ara verildi.

Geçtiğimiz haftalarda 7. kez evlenen Seda Sayan'ın hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı isimli programında beklenmedik bir olay yaşandı. Murat isimli konuk, canlı yayında tartıştığı Havvanur'a şiddet uyguladı.

SEDA SAYAN TEPKİSİZ KALDI

Aile içinde yaşanan bir sorunu çözmeye çalışan Seda Sayan'ın canlı yayında Murat ve Havvanur ikilisi arasında tartışma yaşandı. Tansiyonun yükseldiği anda Murat, Havvanur'a canlı yayında tokat attı. Kadına şiddetin yaşandığı esnada Seda Sayan sessiz kalırken yayına ara verildi. Olayın ardından Murat, canlı yayında görünmezken Havvanur, açıklamalarına devam etti.

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Seda Sayan, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında skandal görüntüler! Adam, tartıştığı kadına tokat attı, şiddete sessiz kalan Seda Sayan'a tepki yağdı - Son Dakika


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