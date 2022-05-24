Canlı Yayında Şok Eden Murat Boz İddiası!

Söylemezsem Olmaz adlı programda şarkıcı Murat Boz'un özel hayatı masaya yatırıldı.

CANLI YAYINDA ŞOK EDEN SÖZLER

Arto, programın diğer sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali'ye "Murat Boz'un sağlıklı bir erkek olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Seren Serengil'in, "Çift cinsiyetli mi diyorsun?" demesi şaşkınlık yarattı.

Bircan Bali, Arto'ya dönerek "Sen saçmaladın biraz" diyerek konuyu kapattı.

FANLARI HAREKETE GEÇTİ

Programda yaşanan bu diyalog sonrası Murat Boz'un fanları harekete geçti.

Fanlar, sosyal medya üzerinden programı şikayet yağmuruna tuttu ve Murat Boz'dan özür dilemelerini istediklerini ifade ettiler.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.