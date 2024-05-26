Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti - Son Dakika
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Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

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Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen CNZ Burak, kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara isyan etti. CZN Burak, yaptığı açıklamada "Türkiye'de en yüksek takipçili Instagram hesabına sahibim. Kimseye bir yanlış, terbiyesizlik yapmıyorum. Davet ettiler, geldik, kırmızı halıda yürüdük, film izledik, ödül aldık, dönüyoruz. Ama niye böyle yaptıklarını anlamıyorum" dedi.

26.05.2024 09:54
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Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "All We Imagine as Light" isimli film, kırmızı halıda çok sayıda ünlü ismi ağırladı. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de sosyal medya fenomeni ve ünlü şef CZN Burak oldu.

"BİR KEBAPÇININ ORADA NE İŞİ VAR"

Genç fenomenin böyle ünlü bir organizasyonda konuk olarak yer alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Bir kebapçının orada ne işi var" eleştirilerine maruz kalan ve çok fazla olumsuz yorum alan CZN Burak, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak hakkındaki olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

"KİMSEYE BİR YANLIŞIM YOK"

"Beğenirsin, beğenmezsin! Türkiye'nin en yüksek takipçili hesabı benim" diyen fenomen "Bazı insanlar neden böyle yapıyor, anlamıyorum. Şu anda Türkiye'de en yüksek takipçili Instagram hesabına sahibim. Beğenirsin beğenmezsin, kimseye bir yanlış, terbiyesizlik yapmıyorum. Bu gerçeği değiştiremezsiniz. Davet ettiler, geldik, kırmızı halıda yürüdük, film izledik, ödül aldık, dönüyoruz. Ama niye böyle yaptıklarını anlamıyorum. Hakikaten çok kötü yorumlar yazılıyor. Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamadım" dedi.

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

"KENDİ İMKANLARIMIZLA GELDİK"

Sponsorla geceye katıldığı iddialarına da yanıt veren CZN Burak, "Hiçbir firmanın sponsorluğu söz konusu değil. Daveti kabul edildik, kendi imkanlarımızla geldik. 28 yaşındayım, kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, buraya kendi biletimi alarak geldim. Bundan gocunmuyorum. Her etkinliği kabul eden biri de değilim, ama burayı da hoşuma giderek kabul ettim. Bu kadar üzmeye gerek var mı?" şeklinde konuştu.

Cannes\'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

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Son Dakika Magazin Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emir Arslan: Kimi davet etseler öyle bir yere gider ayrıca o boş gereksiz eleştiri yapanlar çekemeyen kıskanç insanlardan başka birşey değil Saygısız kıskanç insanları ciddiye alma onlar hep uzaktan öyle bakarlar çünkü niyetleri bozuk 39 3 Yanıtla
  • Sait Mevlut: Meyve veren ağaç her zaman taşlanır 27 3 Yanıtla
    sehmus fatih: Nerde meyve 4 8 Osmanlı torunu: Sehmus seni aşan konular bunlar boşver 9 3
  • Aykut Keskiner: Seni eleştirenleride birşeylere inanarak başardıklarında orada görmek isteriz! 24 3 Yanıtla
  • Semih Aydın: Burak yoluna devam Türkiye’deki yorumları boşver kafana takma herkes gazeteci herkes yorumcu olmuş moralim bozuk olduğunda böyle yorum yapanları ğördükçe okudukça gülüyorum 2 1 Yanıtla
  • Ayşe Gülüşken: tabi kötü yorum yaparlar çünkü kötüler inandigin yolda azimle yürü zaten herkes arkanda kalır ? 1 1 Yanıtla

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