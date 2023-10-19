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Cannes'a giden Hande Erçel'den oyunculuğunu eleştirenlere cevap geldi - Son Dakika

Cannes'a giden Hande Erçel'den oyunculuğunu eleştirenlere cevap geldi

Son Güncelleme: 19.10.2023 11:25

Oyunculuk performansı beğenilmediği için sık sık eleştirilen Hande Erçel, Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında sessizliğini bozarak ''Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum'' dedi.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkinin yanı sıra FOX TV ekranlarında Burak Deniz ile Bambaşka Biri dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel, partneriyle birlikte Cannes'da düzenlenen Mipcom fuarına konuk oldu. Oyunculuk performansının beğenilmemesiyle gündemden düşmeyen Erçel, "Kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" dedi.

"NE YAZIK Kİ ÇOK SAVAŞIYORUM"

Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında kendisini eleştirenlere dair konuşan oyuncu, "Bunu karakterim üzerinden cevaplamak istiyorum. Leyla, hatta izlediğimiz birçok kadın karakter kendi dünyalarında var olabilmek için çok savaşıyorlar. Ben de ne yazık ki kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum. Bunlar gerçek hayatta var, izlediğimizde ne kadar güzel diyoruz ama hayattan örnek gördüğümüzde onu desteklemiyoruz, eleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes'a giden Hande Erçel'den oyunculuğunu eleştirenlere cevap geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes'a giden Hande Erçel'den oyunculuğunu eleştirenlere cevap geldi - Son Dakika
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