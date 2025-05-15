Cannes\'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı\'yı aradı

Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 78.'si düzenlenen dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali, yine yıldızların geçidine sahne oldu. Bu yıldızlardan biri de güzelliği ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel oldu. Başarılı oyuncu, festivalin ikinci gününde düzenlenen "Mission Impossible: The Final Reckoning" filminin galasında boy gösterdi. Kırmızı halıya pembe tonlarında, zarif bir haute couture elbiseyle çıkan Erçel, stil seçimiyle hem uluslararası moda eleştirmenlerinden hem de hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Hande Erçel, kırmızı halıdan hemen önce kaldığı otelin denize nazır balkonunda çektiği kareleri 31 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Işıltılı elbisesi, doğal makyajı ve sade topuzu ile beğeni toplayan oyuncunun gönderisi kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

HAKAN SABANCI NEREDE?

Öte yandan Erçel'in uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Hakan Sabancı'nın da festivalde olup olmadığı merak konusu oldu. Çifte yakın kaynaklar, Sabancı'nın Cannes'a Erçel'e destek olmak için geldiğini ancak kırmızı halıya birlikte çıkmadıklarını belirtti.