Samara Useinova ile "Zirvedeyiz Çok Şukarız" isimli şarkıda tekrar bir araya gelen Cansever yeni roman havası ile oldukça iddialı.

Son dönemlerde hem çıkardığı arabesk şarkılar hem de roman havalarıyla Z kuşağının da yakından takip ettiği usta sanatçı Cansever yeni yılda da yeni çalışmalar yayınlayacağını her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz saatlerde müzikseverlerle buluşan Cansever Ft. Samara Useinova "Zirvedeyiz Çok Şukarız" adlı çalışma ise özellikle de klibiyle dikkatleri çekmiş durumda. Söz ve müziği Cansever'e ait olan Enco Rasimov'un aranje ettiği "Zirvedeyiz Çok Şukarız"ın klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

Cansever Ft. Samara Useinova "Zirvedeyiz Çok Şukarız" isimli çalışma Cansever Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanırken video klibiyle de Cansever'in resmi sanatçı kanalında müzikseverlerle buluştu.