Cansu Dere, Ayşe Barım\'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor

barış özcan:

Ne oldu düne kadar kraldı, size para kazandırdı, gezi olaylarında en ön safta idiniz, şimdi mama kesildi ve hapis cezası korkusu başladı adiler. Sizin tuzunuz kuru iki oyna, biraz dişini sık milyonlar cukka. Gezi olaylarında Türkiye 500 milyar dolardan fazla zarar etti ve bu etki dolar, enflasyon artışı ve yıllar sonra kriz (2018) olarak halka zarar verdi. Faiz 6 civarında idi, enflasyon 6 ydı,borsa dibe vurdu, dolar ise 1,7 idi. Şuanki krizin en büyük sebebidir 3-5 ağaç bahane edilerek çıkarılan bu iç savaş.