Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor - Son Dakika
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Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor

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Ünlü oyuncu Cansu Dere, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı. Pınar Deniz, Birce Akalay, Aslı Enver, Hande Erçel, Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Hazal Kaya gibi isimlerin bulunduğu şirketten başka oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor.

01.02.2025 10:00
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Ünlü oyuncu Cansu Dere, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı.

Gezi Parkı davası kapsamında, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Barım'ın şirketinden ilk olarak Cansu Dere ayrıldı. Posta'nın haberine göre daha önce şirketten ayrılan Dere, iki yıl önce Barım'ın şirketine geri dönmüştü.

Pınar Deniz, Birce Akalay, Aslı Enver, Hande Erçel, Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Hazal Kaya gibi oyuncuların menajeri olan Barım'ın şirketinden başka oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor.

KAYYUM ATANACAK İDDİASI

Öte yandan ID İletişim'e kayyum da atanacağı iddia edildi.

Cansu Dere, Ayşe Barım\'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor

Merve Dizdar, Halit Ergenç, Birce Akalay, Hande Erçel, Pınar Deniz, Hazal Kaya, Aslı Enver, Cansu Dere, Ayşe Barım, Magazin, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Ne oldu düne kadar kraldı, size para kazandırdı, gezi olaylarında en ön safta idiniz, şimdi mama kesildi ve hapis cezası korkusu başladı adiler. Sizin tuzunuz kuru iki oyna, biraz dişini sık milyonlar cukka. Gezi olaylarında Türkiye 500 milyar dolardan fazla zarar etti ve bu etki dolar, enflasyon artışı ve yıllar sonra kriz (2018) olarak halka zarar verdi. Faiz 6 civarında idi, enflasyon 6 ydı,borsa dibe vurdu, dolar ise 1,7 idi. Şuanki krizin en büyük sebebidir 3-5 ağaç bahane edilerek çıkarılan bu iç savaş. 10 1 Yanıtla
  • mahmut bozan:
    Batan gemiyle kimse batmak istemez 5 1 Yanıtla
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