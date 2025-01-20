Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! "Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum" - Son Dakika
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Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! "Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum"

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Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalındaki programında Neşet Ertaş'ı tanımadığını ve adını daha önce hiç duymadığını söyledi. Bu sözler, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

20.01.2025 13:50  Güncelleme: 14:09
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Prof. Dr. Celal Şengör, Neşet Ertaş için "Kimdir bilmiyorum, daha önce hiç duymadım" dedi. Şengör'ün bu açıklaması büyük tepki çekti.

Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Şengör, Gürses'in "Hiç türkü dinler misiniz?" sorusuna "Rumeli türküleri dışında türkü dinlemem" yanıtını verdi. Gürses'in "Neşet Ertaş'ı da mı dinlemediniz?" sorusu üzerine ise "Hayır, kendisini hiç tanımıyorum. Adını duymadım" dedi.

Cevap karşısında çok şaşıran Gürses, "Burası kesilmeli bence hocam, yoksa Neşet Ertaş'ı duymadınız diye çok eleştirirler sizi" diye karşılık verdi.

Celal Şengör'den tepki çeken Neşet Ertaş açıklaması! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Gürses'in bu tepkisine "Duymadım, ne yapayım? Niye kesiyorsun? Dürüst olmak lazım" şeklinde yanıt veren Celal Şengör, sosyal medyada kısa süre içinde büyük tepki çekti.

Celal Şengör\'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! "Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum"

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Son Dakika Magazin Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Sabri İnce:
    Neşet Ertaş'ı tanımaman normal. Sen o anda kendi "dışkı" nı yemek ile vakit geçiriyordun sayın prof. 199 17 Yanıtla
  • Apple User:
    Tanıyorda tanımamazlık yapıyor, Çünkü Neşet Ertaş Anadolu Çocuğu Bunu biliyoruz zaten 85 3 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Herkesin kendi alanı var . Adam bilimadamı bilmeyebilir ne alakası var . Abudik gubudik konuşmayın bebeler . 11 76 Yanıtla
  • Hakikat:
    Bu bokunu yiyen domuzu tanıyan varmı? 64 5 Yanıtla
  • Mustafa Duranoğlu:
    kaaale alınacak bir tip değilsin zaten Celal!!! 51 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu bir genel kultur konusu.. hani seveme sesini su bu ayri seyler ama bilmemek bir genel kultur eksikligi ko bu gibi isimlerde cok ciddi genel kultur var iken garipsenen tarafi bu bence. 35 5 Yanıtla
  • Ali :
    Evet Tanimaz cünkü yasi müsait degil. Yeni yetmeli , Michael Jackson, bütün batililari dünyada ne kadar yalaka varsa, hepsi tanir. Böyledir bunun gibi tipler. Eger sen bir Halk Ozani ni tanimiyorum dersen Soktur .bu Ülkeden. 33 0 Yanıtla
  • Öner Adiyaman:
    Mahlukat resmen yalan rüzgarı 30 0 Yanıtla
  • Apple User:
    neden yayınlanmıyor benim yorumlarım 20 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Ulan ayı yavrusu yatıp kalkıp ,10 yıldır Marmara da 8 şiddetinde deprem olacak deyip insanları tedirgin etmekten başka ne yapıyorsunuz,sizi çok mu tanıyan var ? 17 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! "Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum" - Son Dakika
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