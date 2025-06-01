Magazin Bahane programında bu hafta Çelik'in sosyal medyada bir takipçisine verdiği "Cahilsin!" tepkisi tartışıldı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, 90'lar müziğiyle günümüz sound'u arasındaki farkları ve üretim motivasyonlarını değerlendirdi.
90'lı yılların sevilen sanatçısı Çelik'in, bir sosyal medya kullanıcısının "Şarkıların neden tutmuyor?" sorusuna verdiği "Cahilsin!" cevabı gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu, bu çıkışa ilişkin "Elli yıldır aynı şarkı dönüyor. Hercai, Ateşteyim… Neden yeni şarkı tutmuyor diye soranlar, o alemin yolcusu olmayanlar" yorumunu yaptı.
Kalaycıoğlu, 90'lar müzisyenlerinin üretim motivasyonunun bugünkülerden çok farklı olduğunu vurguladı: "Durmadan üretenler başka bir dünyadan yazıyorlar. Bu dönemin duygularına adapte olabilenler zaten normal kafada olan insanlar değiller." Hakan Solaker ise nostaljik şarkıların duygusal bağ kurma konusunda hâlâ çok güçlü olduğunu belirtti.
Programda, müzik üretimindeki hız ve beklentiler de masaya yatırıldı. Gökay Kalaycıoğlu, "Temiz ve steril kalmayı tercih ettikleri için de bir yerden sonra durdular. Her gün yoga yapan bir adamdan 3 ayda bir hit mi bekliyorsun?" diyerek sanatçının yaşam tarzı ve üretim döngüsü arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
Son Dakika › Magazin › Çelik'in takipçisine 'cahilsin' cevabı Magazin Bahane'de gündem oldu - Son Dakika
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