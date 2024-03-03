Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, Cem Yılmaz'la ilişkisini itiraf ederek, "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaşım yaptı. Yılmaz ise Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.
Cem Yılmaz, önceki günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin ise Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.
Pilates eğitmeni Karahalil, sosyal medya hesabından Yılmaz'ın günler önce paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaştı.
Öte yandan Cem Yılmaz ise Necla Karahalil'in paylaştığı fotoğrafa kalp emojisiyle yorum yaptı.
Son Dakika › Magazin › Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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