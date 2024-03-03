Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Komedyen Cem Yılmaz\'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Cem Yılmaz'ın gizemli yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, Yılmaz ile olan ilişkisiyle ilgili "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." paylaşımını yaptı.

03.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, Cem Yılmaz'la ilişkisini itiraf ederek, "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaşım yaptı. Yılmaz ise Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.

CEM YILMAZ'IN YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Cem Yılmaz, önceki günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin ise Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım

"AĞZIM TATLANDI, YÜREĞİM HAVALANDI"

Pilates eğitmeni Karahalil, sosyal medya hesabından Yılmaz'ın günler önce paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaştı.

Öte yandan Cem Yılmaz ise Necla Karahalil'in paylaştığı fotoğrafa kalp emojisiyle yorum yaptı.

Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Necla Karahalil'in paylaşımı
Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Necla Karahalil
Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Necla Karahalil
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Cem Yılmaz, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ercan Karatas: Aman ne boş haber 47 2 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Çok merak ediyor duk iyi oldu öğrendiğimiz 40 1 Yanıtla
  • Anthony Montaja: Bu pilates işi de iyiymiş tanıdığın bütün bayan pilates hocalari iyi balıklar yakalamış, fakat cem de bayağı seviye düşmüş hahahah 21 5 Yanıtla
  • Osmangazi Meydanı'nda Sinan Akçıl Konseri
    17:11 Osmangazi Meydanı'nda Sinan Akçıl Konseri

    Osmangazi Belediyesi, dev meydanda birbirinden ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Osmangazi Meydanı'nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında, coşku Sinan Akçıl konseri ile devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı konserde, gençler Akçıl'ın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.

  • Denizli Kebabı: Türkiye'nin Sınırlarını Aşan Bir Lezzet
    11:38 Denizli Kebabı: Türkiye'nin Sınırlarını Aşan Bir Lezzet

    Denizli'nin coğrafi işaret belgeli kebabı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir üne kavuştu. Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler, Dursun Göçenoğlu'nun restoranında meşhur Denizli kebabının tadına bakıyor. Coğrafi işaretli ve özel tandır pişirme yöntemiyle hazırlanan bu lezzet, etin yumuşaklığı ve baharatların uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Denizli kebabının popülerliği arttıkça, şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor. Dursun Göçenoğlu, Denizli kebabını dünya markası yapma yolunda mücadele ettiklerini ve uzak doğudan gelen ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirtiyor.

  • Müslüm Gürses'e Benzerliğiyle Dikkat Çeken Baki Çiçek, Hatırasını Yaşatıyor
    09:51 Müslüm Gürses'e Benzerliğiyle Dikkat Çeken Baki Çiçek, Hatırasını Yaşatıyor

    Elazığ'da yaşayan Baki Çiçek, Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle tanınıyor. Gürses'in ölüm yıl dönümünde Elazığ sokaklarında dolaşan Çiçek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çiçek, Gürses'in hatırasını yaşatmak için çaba gösteriyor ve ona olan benzerliğiyle gurur duyuyor.

  • Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde hayranları tarafından anıldı
    00:19 Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde hayranları tarafından anıldı

    Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümünde İzmir'de hayranları bir araya gelerek pilav ve lokma hayrı düzenledi. Etkinlikte Müslüm Gürses'in şarkıları söylenirken, hayranlar tarafından 'Müslüm Baba'yı unutmadık, unutmayacağız' mesajları verildi.

  • Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu
    16:46 Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu

    Talas Belediyesi, Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi çerçevesinde düzenlenen konsere İlyas Yalçıntaş'ı davet etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde sanatçı birbirinden güzel eserler seslendirdi ve seyirciler de parçalara eşlik etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konserde sanatseverlere yazın açık hava konseri sözü verdi.

  • Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
    16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek

    2020 ve 2022 yılında Survivor'a giden oyuncu Barış Murat Yağcı, yarıştığı dönemde sosyal medya danışmanlığı aldığı kişiyle davalık oldu. Anlaştığı kişiye ödeme yapmadığı gerekçesiyle yargılanan Yağcı, 1 milyon 200 bin TL tazminat ödeyecek.

  • Moda İkonu Iris Apfel 102 Yaşında Hayatını Kaybetti
    15:18 Moda İkonu Iris Apfel 102 Yaşında Hayatını Kaybetti

    Amerikan tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti. Beyaz saçları, büyük boy gözlükleri ve kalın boncuklu kolyeleriyle tanınan Apfel, moda dünyasında tarihe geçecek bir isimdi. Ölüm haberi, Apfel'in Instagram hesabından duyuruldu. Birçok ünlü isim de taziye mesajları paylaştı.

  • Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
    15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti

    Renkli kıyafetleri, enerjisi ve gözlükleriyle moda tarihine ismini altın harflerle yazdıran Iris Apfel, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu.

  • Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
    13:57 Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim

    Daha önce Survivor Exatlon'da mücadele eden YouTuber Alper Rende, Taliban'ın şeriat ile yönettiği Afganistan'a girmeye çalışırken yaşadıklarını kayda aldı. Pasaport kontrolü esnasında insanların dövüldüğü anları gizlice kaydeden YouTuber "Tüm bunları sessizce izlemek zorundaydık. Ve kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim" dedi.

  • Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
    12:13 Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş

    Uzun süredir konser vermesi beklenen Rihanna, Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin temmuz ayında evlenecek olan oğlunun düğün öncesi partisinde sahne aldı. Düğün gibi parti için 10 milyon dolar alan Rihanna yeşil elbisesinin içine pembe tayt giydiği için "Yıldız Tilbe'ye özenmiş" yorumları yapıldı.


18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:40 Canlı anlatım Dev derbide tek gol var Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 19:17:51. #1.11#
SON DAKİKA: Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement