Cem Yılmaz, \'Pek Yakında - Extr Act\' adlı performansının gelirini Oyuncular Sendikası\'na bağışladı

Şebnem'in vereceği karar Gümüşçü ailesinin geleceğini belirleyecek

Cezaevine girmekten korkan Onur, Demir'in cesedinden kurtulmak için Şebnem'den yardım ister. Şebnem ise Onur'un bu teklifi karşısında şoke olur. Şebnem'in vereceği karar Gümüşçü ailesinin geleceğini belirleyecektir. Aysel, Şebnem'e yapılan suikastı, Demir'in yaptığı öğrenir. Demir'in öldüğünden habersiz olan Aysel, oğlunun kaçtığını düşünerek onu aramaya başlar. Bu yolda Aysel'in en büyük destekçisi ise geçmişten gelen gizemli bir misafir olacaktır. Elif, sahte intihar girişiminden sonra Mesut'la yüzleşir. Mesut aralarındaki iş ortaklığını bitirip Elif'ten kurtulmaya kararlıdır fakat Elif'in, Mesut'tan vazgeçmeye niyeti yoktur. Elif'in yeni hamlesi Mesut için zorlu bir sürecin başlangıcı olacaktır. Şebnem ise hayatının en zor kararını vermek zorundadır.