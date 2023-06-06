Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu

06.06.2023 10:36

Cem Yılmaz, dün akşam düzenlenen törende ödül vermek için sahneye çıktı. 'Yılın Şarkısı' ödülünü anons ederken rahat durmayan Yılmaz, Antidepresan şarkısı için Mabel Matiz'i sahneye çağırırken "Nihat Doğan & Mabel Matiz" dedi.

Mabel Matiz'in Mert Demir'le düet yaptığı "Antidepresan" şarkısı müzik piyasasına bomba gibi düşmüş ve aralarında ünlü isimlerin olduğu binlerce kişi tarafından seslendirilmişti. Matiz'in şarkısını seslendiren Nihat Doğan ise yorumuyla günlerce konuşulmuştu. Dün akşam düzenlenen törende ödül vermek için sahneye çıkan Cem Yılmaz ise esprisiyle herkesi güldürdü.

"NİHAT DOĞAN VE MABEL MATİZ"

Cem Yılmaz, Power Müzik Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı"nı anons ederken ödül almaya hak kazanan şarkı 'Antidepresan'ı anons ederken yine kendini tutamadı. Ünlü komedyen sahnede ödülü "Nihat Doğan & Mabel Matiz" olarak sununca herkes kahkahaya boğuldu. Mabel Matiz de o anlarda kahkaha atarak ödülünü almak için sahneye çıktı.

Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu

Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 2. Sayfa programında Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını okumuş ancak yorumu alay konusu olmuştu. Matiz'den şarkıyı isteyen Doğan, olumsuz cevap almıştı.

Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu
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Mabel Matiz, Nihat Doğan, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödül vermek için Mabel Matiz'i çağıran Cem Yılmaz, Nihat Doğan esprisiyle kahkahaya boğdu - Son Dakika
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