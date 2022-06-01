Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti - Son Dakika
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Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti

01.06.2022 16:03

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin, bir etkinlikte bir araya geldi. Birlikte fotoğraf çektiren ikilinin samimi halleri dikkat çekerken, soruları yanıtlayan Bürsin, "Cem abiyle pişti mi olduk? Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti" dedi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile 4 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü ve yollarını ayırdı. Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin, önceki akşam bir etkinlikte buluştu.

SARMAŞ DOLAŞ SOHBET ETTİLER

Samimi halleri dikkat çeken ikili, kalabalığa aldırmadan samimi bir şekilde sohbet etti. Hatta Cem Yılmaz, bir ara hararetli şekilde konuştuğu Bürsin'in omzuna kolunu atarak sarıldı. İkilinin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"CEM ABİYLE BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Bürsin, Cem Yılmaz'la pişti oldukları sorusuyla ilgili "Cem abiyle pişti mi olduk? Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Aramızda pişti olacak bir sıkıntımız yok. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti" dedi.

ARACINDAKİ OYUNCU HAKKINDA KONUŞTU

Aracındaki oyuncu Sümeyra Koç'un sorulmasıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Hanımefendinin eşi var isterseniz eşiyle de konuşun. Arkadaşlar lütfen. Arabada menajerim var ve onun oyuncusu. Sümeyra evli biri o yüzden boş yere spekülasyon yapmayın" diyerek tepki gösterdi.

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti - Son Dakika


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