Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı - Son Dakika
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Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'i abonelik sistemiyle kullanıma açtığını duyurdu. Yılmaz, abone olanlara özel içerikler paylaşacağını belirtirken, abonelik ücreti de aylık 38.80 TL.

08.04.2024 09:07  Güncelleme: 09:11
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sisteme açtı.

"ABONE OLANLARA FOTOĞRAF, VİDEO VE ÖZEL HABERLER PAYLAŞACAĞIM"

X hesabından yaptığı paylaşımda abonelik sistemini duyuran Yılmaz, "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" ifadelerini kullandı. X hesabında 16 milyon takipçisi bulunan Yılmaz'ın abonelik ücreti ise aylık 38.80 TL olacak.

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Cem Yılmaz'ın abonelik sistemine geçmesi takipçilerinin tepkisini çekti. Komedyenin paylaşımına "Sevgiyi paraya çevirip tahsil etmeye çalışman hoş değil" ve "Ne kadar borcun var da bunu yaptın" yorumları yapıldı.

Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Cem Yılmaz, Sosyal Medya, Teknoloji, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • tuba kolyiğit: çok lazımdınnn 9 0 Yanıtla Özer ALKAN: Kurtulamıyoruz ki… 2 0
  • Tarık yücel: ?????? ne yazsam bilemedim... 6 0 Yanıtla
  • Özer ALKAN: Böylesine kibirli bir şahsı görmemek için 38,80? verecekler daha çoktur bence! Anında hesap yapmıştır zaten! Şu haberleri okuyor olmak bile utanç verici… 4 0 Yanıtla
  • Mahmut Kilim: eee artık nafakalara para yetmiyor 2 0 Yanıtla
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