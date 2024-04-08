Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sisteme açtı.
X hesabından yaptığı paylaşımda abonelik sistemini duyuran Yılmaz, "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" ifadelerini kullandı. X hesabında 16 milyon takipçisi bulunan Yılmaz'ın abonelik ücreti ise aylık 38.80 TL olacak.
Cem Yılmaz'ın abonelik sistemine geçmesi takipçilerinin tepkisini çekti. Komedyenin paylaşımına "Sevgiyi paraya çevirip tahsil etmeye çalışman hoş değil" ve "Ne kadar borcun var da bunu yaptın" yorumları yapıldı.
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Senarist, yönetmen, oyuncu ve yapımcı Gani Rüzgar Şavata, İki Gözüm Ahmet: Sürgün filminin yönetmeni olarak Ahmet Kaya'nın saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şavata, Ahmet Kaya'nın taşlanmasında kendini suçlu hissettiğini ve o gece barış sağlanabilirdi ya da ikisinin de ölebileceğini söyledi. Ayrıca, derin güçlerin Ahmet Kaya'yı yurtdışına çıkarmak istediğini ve bunun için evini, arabasını ve ofisini kurşunladıklarını iddia etti.
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, mayıs ayının son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak.
İdo Tatlıses'n eşi Yasemin Şefkatli, ocak ayında dünyaya getirdiği ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 3 günlükken ameliyat olan bebeğinin durumunun iyiye gittiğini söyleyen Şefkatli, "Doktoru çok iyi gördü, bu ay sonu operasyonu var" dedi.
Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Armağan Çağlayan, 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' ifadelerini kullandı. Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, 'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle' dedi.
Ünlü senarist Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirisini paylaşan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından konuyla ilgili merakını dile getirdi.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından annelik sürecine dair paylaşımlar yaparken, İbrahim Ayel'in kalp sorunu olduğunu ve operasyon geçireceğini duyurdu.
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço, özel hastanede tedavi altına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alço'nun durumuyla ilgili bilgileri paylaşarak, kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerkenki anlarını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Seçkin, Yıldızhan'ı daha önce kadın sanatçılara yönelik sözleriyle eleştirmişti.
Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu. Ancak Ulusoy, bir mekan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada aralarında küslük olmadığını belirtti. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ve yoğun iş temposu nedeniyle görüşemediklerini söyledi.
Hastanede tedaviye alınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alço'nun tedavisinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edileceği belirtildi.
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