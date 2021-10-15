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Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi - Son Dakika

Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi

15.10.2021 11:22
Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi

Aileleri eskiden ortak olan sosyetenin tanınmış isimleri Fatoş Mildon ve Fatma Doğan'ın karşılaştığı bir davette tartıştı. Araları iyi olmayan iki kadın, birbirinin üzerine yürüyüp ağzına gelen her şeyi söyledi. Mildon ve Doğan'ı araya giren vatandaşlar sakinleştirdi.

Yıllar önce ortak bir şirket kuran ancak bir süre sonra araları açıldığı için yollarını ayıran sosyetik ailelerin kızları birbirine girdi. Bir davette karşılaşan Fatoş Mildon ve Fatma Doğan arasında bir tartışma çıktı.

BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Sabah'ta yer alan habere göre, dolandırıcılık iddiasıyla şirketleri ayıran ailelerin kızları Fatoş Mildon ve Fatma Doğan, bir davette birbirinin üzerine yürüyerek ağza alınmayacak şeyler söyledi. Tartışmanın büyümesiyle araya giren diğer davetliler ikiliyi sakinleştirdi.

"GERÇEKLERİ ANLATSAM İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAK"

Siniri geçmeyen Fatma Doğan, davetten ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bugün bir kadın bana gelip bir sürü kötü söz söyledi, eşi iflas etmiş, ben bu kadına üzülürüm, cevap vermem. Gerçekleri anlatsam insan içine çıkamayacak. Neyse Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın" dedi. Doğan daha sonra "Eşimin cevabı: Dolandırıcı borcunu ödesin önce" diyerek bir paylaşım daha yaptı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya Fatoş Mildon'un bir cevap verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

Cemiyette kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan davette birbirine girdi
Fatoş Mildon
Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi

Dolandırıcılık, Fatma Doğan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi - Son Dakika
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