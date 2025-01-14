Ceyda Düvenci\'den radikal karar! Son haline yorum yağdı

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, yaptığı radikal değişiklikle çok konuşuldu.

Gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptıran Düvenci, geçen hafta sevgilisiyle Paris'te romantik bir tatil geçirmişti. Tatilden dönen Düvenci, saç rengini değiştirdi.

"NE YAPTIN CEYDA"

Ceyda Düvenci, uzun süredir sahip olduğu sarı saçlarını koyulaştırdı. Yeni imajını sosyal medyada yayınlayan Düvenci'yi takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri "Ne yaptın Ceyda" derken, bazıları da Düvenci'nin son imajına tam not verdi.