Ceyda Düvenci'den radikal karar! Son haline yorum yağdı - Son Dakika
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Ceyda Düvenci'den radikal karar! Son haline yorum yağdı

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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, radikal bir karar aldı. Uzun süredir sarı saçlara sahip olan Düvenci, Paris tatilinden döndü ve ilk iş olarak saç rengini koyulaştırdı. Düvenci'nin son haline sosyal medyada takipçileri "Ne yaptın Ceyda" yorumlarını yaptı.

14.01.2025 13:23  Güncelleme: 13:33
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Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, yaptığı radikal değişiklikle çok konuşuldu.

Gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptıran Düvenci, geçen hafta sevgilisiyle Paris'te romantik bir tatil geçirmişti. Tatilden dönen Düvenci, saç rengini değiştirdi.

Ceyda Düvenci'den radikal karar! Son haline yorum yağdı

"NE YAPTIN CEYDA"

Ceyda Düvenci, uzun süredir sahip olduğu sarı saçlarını koyulaştırdı. Yeni imajını sosyal medyada yayınlayan Düvenci'yi takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri "Ne yaptın Ceyda" derken, bazıları da Düvenci'nin son imajına tam not verdi.

Ceyda Düvenci\'den radikal karar! Son haline yorum yağdı

Ceyda Düvenci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci'den radikal karar! Son haline yorum yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • özer bergin:
    Kadayıf olmuşsun,saçını boyasan ne fayda. 21 23 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    ne güzel olmuş, hanım hanımcık bir kadın 31 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    taksim thy satış ofisinde karşılaşmıştık bana çok güzel büyülü bir bakış attınız saçlarınız o gün kızıldı çok etkilendim o günü hiç unutamıyorum ceyda hanım 7 20 Yanıtla
    monşer null:
    Napalım Sordukmu lann 0 0
  • monşer null:
    Çok önemli sanki Ferhat malı Gibi 12 2 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Bu daha güzel olmuş Ceyda vallahi doğru seçim 6 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Sizin yapacağınız haberin..... 5 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    yeni sevgilisi iyi geldi buna 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bence gayet güzel olmuş yakışmış da, ama tabi gerçekten de çok önemli bi haber 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CEYDA DUVENCİ ZİYA 2 1 Yanıtla
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