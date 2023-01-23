Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu - Son Dakika
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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu

23.01.2023 17:41
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu

Sanat dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin boşanacakları iddia edilmişti. Bülent Şakrak, konuya ilk kez net cevap verdi. Şakrak "Her şey yolunda" dedi.

Nikah masasına 2015'te oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Boşanma haberleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üstü kapalı yalanlayan Bülent Şakrak konuyla ilgili ilk ken net konuştu.

"ALLAH AŞKINA YAPMAYIN"

Küçük Prens'in galasına katılan Şakrak aylardır Selimiye'de "Maviye Sürgün" dizisini çektiklerini söyledi. Boşanma iddialarına ise ünlü oyuncu " Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanıyor haberi yapılır mı? Allah aşkına yapmayın. Her şey yolunda... Herkes mutlu olsun" dedi.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu

ROMANTİK PAYLAŞIMLA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Boşanma haberlerinden sonra Şakrak da yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı.7 yıllık eşiyle mutluluk pozunu yayınlayan Şakrak paylaşıma "Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam" dizelerini yazdı.Çiftin Okan Ali adında bir oğlu bulunuyor.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu
Kaynak: Snob Magazin
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21 Ocak 2023 Ntv Yayın Akışı 21 Ocak 2023 Ntv Yayın Akışı

Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ünlü oyuncu ilk kez bu kadar net konuştu - Son Dakika

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