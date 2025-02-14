Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem - Son Dakika
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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem

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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, Sevgililer Günü'nde aşk dolu pozlarını paylaştı. Düvenci, 'Sevgi dolu dünyama bin şükür… Sevgisiz nefes alamam… Nefesim bol' ifadelerini kullandı.

14.02.2025 15:58  Güncelleme: 16:10
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Geçtiğimiz yaz Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini bitiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu ile 19 yıllık evliliğini bitiren Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftten Sevgililer Günü paylaşımı geldi.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini bitirmişti. Radyocu Güçlü Mete ise oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile 19 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı.

SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI GELDİ

Güçlü Mete ile Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açmış ve bu aşk magazin gündemine damgasını vurmuştu. Aylardır birlikte olan çift, sosyal medya hesaplarından Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.

Ceyda Düvenci, sevgilisi ile dün geceki davetten çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"HAYAT HEDİYEM"

Sevgi dolu dünyama bin şükür… Sevgisiz nefes alamam… Nefesim bol… Şükür… Sevgilim, çocuklarım, en büyük şansım… Sevgi günümüz kutlu olsun… Güçlü Mete... Hayat hediyem…"

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem

Güçlü Mete ise Düvenci ile paylaştığı fotoğraflarına şu notu düştü:

"İlk sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum, iyi ki"

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete\'den aşk pozları: Hayat hediyem

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Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    20 senedir şampiyon olamayanlar serdal ağayla beraber çıktı 40 seneye geçmiş olsun size :)))) 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    celikk nerde çelikk az alkmarlıların selami var celikkoş :))) 5 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Stılmıs rakipleri hakemlerle zar zor yenebilen skebacem Beşiktaşıma karşı duvara toslamışa dönmüştü hala konuşuyolar :))))) 4 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    İndi bindi ücretleri guncellendi 3 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bu nasıl bir camia kimin eli kimin cebinde belli değil biraz takılıyor ayrılıyor diğerinle evleniyor sonra ayrılıyor diğerinle takılıyor tüh size 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Çelik tencere de sende boşsunuz Sekiztaşlı işsiz Ferhat 1 2 Yanıtla
  • Apple User:
    ne aşkı ya para para 2 0 Yanıtla
  • Ali :
    Bunlar her hafta sevgilimi degistiriyorlar yoksa Modayami uyuyorlar. 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    tolga gel sana işimi göstereyim koçum gel 0 0 Yanıtla
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