Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak\'tan sonra yeni bir aşka yelken açtı

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Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci aşk hayatıyla da gündeme geliyordu. Bülent Şakrak ile boşanan Düvenci yeni aşka yelken açtı.

Aşka küsmediğini daha önce ifade eden oyuncunun radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İddialara sessiz kalan Ceyda Düvenci adeta fotoğraflı aşk yanıtı verdi.

Seçim gecesini sevgilisiyle birlikte geçiren Düvenci, Güçlü Mete'yi paylaşarak "Mutlu pazarlar" notunu düştü ve kalp emojisi de koydu.

Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala…

46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.