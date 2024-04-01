Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak\'tan sonra yeni bir aşka yelken açtı

Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci aşk hayatıyla da gündeme geliyordu. Bülent Şakrak ile boşanan Düvenci yeni aşka yelken açtı.
Aşka küsmediğini daha önce ifade eden oyuncunun radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İddialara sessiz kalan Ceyda Düvenci adeta fotoğraflı aşk yanıtı verdi.
Seçim gecesini sevgilisiyle birlikte geçiren Düvenci, Güçlü Mete'yi paylaşarak "Mutlu pazarlar" notunu düştü ve kalp emojisi de koydu.
Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala…
46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.
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Elif seneler sonra kavuştuğu Yaman'a ve onun yakın çevresine polislik refleksiyle yaklaşır, en başta da Rüya'ya güveni yoktur. Edinilen yeni bilgiler, Elif'in haklı mı yoksa haksız mı olduğunu gösterecektir. Elif polis kimliği ile girdiği dünyada elinde öyle bir anahtar tutuyordur ki, kiminin kurtuluşu kiminin de kabusu olacaktır. Özge tarafından Güven'den tamamen kopması için tehdit edilen Neslihan, denize düşerken Serhan'a sarılmak zorunda kalır. Düğüm kimsenin hesaba katmadığı biri sayesinde çözülür ama Serhan kendisini yeniden olayların merkezine koyacak bir oyun alanı bulmuştur bile. Babası Zafer'in karanlık mirasından kendini sıyırmak zorunda olan Tolga'ya Yaman el verir. Mekanda bütün gençler el birliği ile çocuklar için bir eğlence düzenler. Asi ve Alaz, ölümle burun burunayken birbirlerine ilan-ı aşk ettikten sonra, ilişkilerinde atladıkları boyutun farkındadırlar. Fakat etkinlik sırasında Rüya bütün dünyasını alt üst eden bir bilgi edinir. Şimdi bir karar vermek zorundadır. Sonraki adımları ile Elif'i haklı mı çıkaracak, yoksa Yaman'a duyduğu büyük aşka sadık mı kalacaktır?
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