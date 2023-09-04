Ceylan Ertem, Serdar Ortaç\'ın albümünde yer alan ünlü isimleri hedef aldı

Son zamanlarda açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2' albümü için aralarında Edis, Gülşen ve Aleyna Tilki'nin de bulunduğu ünlü isimlerle bir araya geldi. Ceylan Ertem de Ortaç'ın albümünde yer alan ünlü isimler hedef aldı.

"PROJEDE SEVDİĞİM İNSANLAR YER ALMIŞ, ÜZÜCÜ"

Serdar Ortaç'ın proje albümünde yer alacak sanatçılara çıkışan Ceylan Ertem, Xhesabından yaptığı paylaşımda "Serdar Ortaç şarkıları ile ilgili paylaşımları gördükçe aklıma gelen bu gibi onlarca örnek var. Çok da sevdiğim, iyi isimler yer almış projede üzücü 'Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz.' Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'ya karşı 10. Yıl marşı okuyup, çatal bıçak fırlatanlara ön ayak olmuştur. Olay ardından Ahmet Kaya yurdu terk etmiş ve Paris'te ölmüştür. Her şeyi de bu kadar çabuk unutmayın yahu. Vallahi şiştim" ifadelerini kullandı.