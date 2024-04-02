Cezayir\'de Erman\'ın Karşısında Beklenmedik Bir Son

Elon Musk, Disney ile dalga geçtiği 1 Nisan şakasıyla dikkat çekti

Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı gönderide Walt Disney ile dalga geçerek, Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu duyurdu. Musk'ın 1 Nisan'da yaptığı bu şaka büyük ilgi gördü. Musk, daha önce de Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştirmişti.