63.Bölüm:
Cezayir, Müfit'i öldüren Taziyev ile Erman'ın peşindedir. İlk kez bu kadar çaresiz kalan Erman köşeye sıkışmıştır. Serkan, gerçek yüzünü öğrendiği babasını her şeye rağmen kurtarmanın yollarını arar.
Leyla, aileye bebek müjdesini nasıl vereceğinin tatlı telaşı içindeyken, Ada'nın annesi Arzu'nun gelişi evdeki bütün dengeleri değiştirir. Elif, Arzu'nun hamleleri sonrasında zor bir karar vermek zorunda kalır.
Cezayir, eski masa üyelerini bir araya getiren Atakan'ın isteğini geri çevirmeyerek liderliği kabul eder. Behçet, kardeşinin katili bildiği Cezayir'le hareket etmeye yanaşmazken, Gedik Ali yaptıklarının bedelini ödeyecektir.
Cezayir, Erman'ın karşısına çıktığında ise kimsenin beklemediği bir son yaşanacaktır.
Son Dakika › Magazin › Cezayir'de Erman'ın Karşısında Beklenmedik Bir Son - Son Dakika
Sahne tarzları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Aydilge, kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alındı. Ameliyat öncesi hastane odasında çekilen bir videoyu paylaşan Aydilge, dualarını ve iyi enerjilerini istedi.
Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Seçim sonrasında muhtar olduğunu duyuran Özdemir, teşekkür mesajıyla yeni dönemde mahalleye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Beşikçioğlu, seçim zaferini kutlamak için yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynadı ve işçilere işten çıkarmama sözü verdi.
Şarkıcı Aydilge, kalça labrum kemiğindeki yırtıktan dolayı ameliyata alındı. Hasta yatağından sevenlerine seslenen şarkıcı, dua istedi.
Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergenin başrolünde yer aldığı NOW TV'nin iddialı dizilerinden Hudutsuz Sevda'da Asiye rolünü oynayan Esra Dermancıoğlu kadrodan ayrılıyor.
Ceyda Düvenci ile evliliğini apar topar bitiren Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşınca boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümü yetişemediği için bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin gelecek hafta yayınlanması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı'na denk geldiği için ekrana gelmeyecek.
Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı gönderide Walt Disney ile dalga geçerek, Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu duyurdu. Musk'ın 1 Nisan'da yaptığı bu şaka büyük ilgi gördü. Musk, daha önce de Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştirmişti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olan Murat Kurum'u geride bırakarak zafer ilan etti. İmamoğlu, yüzde 51.14 oy alırken Murat Kurum ise yüzde 39.59'da kaldı. Seçim zaferinin ardından İmamoğlu'nun TikTok hesabından 'Biz İstanbul'la anlaşırız' notuyla bir video paylaşıldı. Videoda İstanbul'un havadan görüntüleriyle birlikte Kurtlar Vadisi dizisinden Süleyman Çakır'ın sesi ve repliği kullanıldı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, netleşen sonuçlara göre Etimesgut Belediye Başkanı olmasını İlçe Başkanlığı binası önünde yurttaşlarla Ankara havası oynayarak kutladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?