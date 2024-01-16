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Cezayir'in Fabrikaları Kapatılıyor, Vedat Hedefte! - Son Dakika
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Cezayir'in Fabrikaları Kapatılıyor, Vedat Hedefte!

Cezayir'in şüpheleri doğru çıkar ve Erman Barkan hayattadır. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Erman, Cezayir'i yok etmek için harekete geçer. İlk planı, Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirmektir. Ancak Cezayir'in hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirmek isteyen Cezayir, beklenmedik bir darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır ve devleti de onu gözden çıkarmıştır. Diğer tarafta ise Suna'nın Soysal ile gizlice evlenme planı büyük bir sarsıntı yaratır. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir arasında büyük bir tartışma yaşanır ve Cezayir evi terk eder.

Cezayir\'in Fabrikaları Kapatılıyor, Vedat Hedefte!
16.01.2024 - 02:29,
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53.Bölüm:

Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir.

Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur.

Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

Kaynak: Magazinkolik
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