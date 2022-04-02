Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti - Son Dakika
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Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti

02.04.2022 12:11

94. Oscar Ödül Töreni'nde sunucu Chris Rock'a tokat atarak dünyanın gündemine oturan Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu açıklamalarında olay hakkındaki üzüntüsünü dile getirerek şiddetin mantığın önüne geçmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Oyuncu Will Smith, gece boyunca yaptığı esprilere güldüğü komedyen Chris Rock'ın eşinin hastalığıyla ilgili söylediklerine sinirlendi. Bir anda sahneye giden Smith, herkesin için Rock'a tokat attı. Olaydan sonra açıklama yaparak özür dileyen oyuncudan yeni bir hamle geldi.

İSİFA ETTİ

Yaşanan tokat olayının ardından tepki çeken oyuncu, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Smith yaptığı açıklamada, eylemlerini "Şok edici, acı verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi ve Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ek sonuçları kabul edeceğini söyledi.

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti

"AKADEMİ'NİN GÜVENİNE İHANET ETTİM"

Smith, açıklamasının devamında "Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris'i, ailesini, sevgili arkadaşlarımın ve sevdiklerimin birçoğunu, orada bulunanları ve evdeki küresel izleyicileri içeriyor. Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmalarını kutlama ve kutlanma fırsatından mahrum ettim. Kalbim kırık" dedi.

Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti
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Son Dakika Magazin Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti - Son Dakika


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