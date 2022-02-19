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Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz? - Son Dakika

Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?

19.02.2022 22:27

Esra Ersoy, Instagram'dan paylaştığı resme gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Kadın takipçi, Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" mesajını attı. Esra Ersoy ise "Şaka gibi" diyerek gelen mesajı ifşa etti.

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"ŞAKA GİBİ"

Esra Ersoy, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takipçisini ifşa etti. Esra Ersoy'un yaptığı paylaşıma bir kadın takipçisi, "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı. Ersoy da takipçisinin bu ahlaksız mesajını paylaşarak, "Şaka gibi" notunu düştü.

Esra Ersoy, takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti

TELEFONLA KAYDA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Esra ve Ceyda Ersoy'un evli bir iş insanıyla uyuşturucu madde kullanırken iş insanının eşi tarafından telefonla kayda alındığı iddia edilmişti.

Esra Ersoy, takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti
Esra Ersoy, takipçisinin attığı ahlaksız teklifi ifşa etti
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Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz? Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz? Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük Sevgili kriterlerini açıklamıştı! Hülya Avşar, 12 yıl sonra ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi Sevgili kriterlerini açıklamıştı! Hülya Avşar, 12 yıl sonra ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi

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Son Dakika Magazin Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz? - Son Dakika Magazin


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