Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"ŞAKA GİBİ"

Esra Ersoy, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takipçisini ifşa etti. Esra Ersoy'un yaptığı paylaşıma bir kadın takipçisi, "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı. Ersoy da takipçisinin bu ahlaksız mesajını paylaşarak, "Şaka gibi" notunu düştü.

TELEFONLA KAYDA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Esra ve Ceyda Ersoy'un evli bir iş insanıyla uyuşturucu madde kullanırken iş insanının eşi tarafından telefonla kayda alındığı iddia edilmişti.