Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Esra Ersoy, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde takipçisini ifşa etti. Esra Ersoy'un yaptığı paylaşıma bir kadın takipçisi, "Merhaba canım. Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?" diye mesajı attı. Ersoy da takipçisinin bu ahlaksız mesajını paylaşarak, "Şaka gibi" notunu düştü.
Esra ve Ceyda Ersoy'un evli bir iş insanıyla uyuşturucu madde kullanırken iş insanının eşi tarafından telefonla kayda alındığı iddia edilmişti.
Son Dakika › Magazin › Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz? - Son Dakika Magazin