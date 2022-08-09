Festival Filmi Çekeceğiz - Son Dakika
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Festival Filmi Çekeceğiz

09.08.2022 23:02
Festival Filmi Çekeceğiz

Çifte vatandaş manken ve oyuncu Şebnem Schaefer önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Sanatsal bir film çekimi için yakında Sapanca'ya gideceğini söyleyen Şebnem Schaefer, "Filmin yapımcıları Amerikalı olacak. Festivallerde gösterilecek bir film çekeceğiz. Filmde Türk oyuncular da var" dedi.

CLAUDIA ILE BIR AKRABALIĞIMIZ YOK

Ünlü Amerikalı oyuncu Claudia Schiffer'in soyadı ile kendi soyadının bir F harfi sebebiyle farklı olduğunu söyleyen Schaefer, 'Benim soyadım Schaefer, Çoban demek. Onun soyadı Schaeffer o da Gemici demek' dedi. Soyadı benzerliği yüzünden pek çok kez açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Şebnem Schaefer, "Bana 'Bir yakınlığınız var mı?' diye soranlar oluyordu. Yok hatta soyadımızdaki bir fazla F yüzünden soyadımız da çok farklı anlama geliyor' dedi.

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Çeşme'de Görkemli Defile Çeşme'de Görkemli Defile
Kaynak: Snob Magazin

Şebnem Schaefer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Festival Filmi Çekeceğiz - Son Dakika

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