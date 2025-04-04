Çiğdem Simavi EspressoLab\'de!

EspressoLab'in Kurucusu Esat Kocadağ, sosyal medya hesabından cemiyet hayatının tanınmış ismi Çiğdem Simavi'yi ağırladığını duyurdu.

Kahve zinciri EspressoLab, yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot listesinde yer almıştı. İş insanı Ali Koç ve Ömer Koç'un annesi Çiğdem Simavi kahve zincirini ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili Esat Kocadağ, sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı. Kocadağ paylaşımda, "Bugün EspressoLab'de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL