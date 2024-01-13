DurakMedya'da yer alan habere göre son oynadığı "Yalnız Kurt" dizisi ile yeniden kamera karşısına geçen usta oyuncu Cihan Ünal acı haberle yıkıldı.

Acı haberi duyuran Ünal " Benim canım ağabeyim, filozofum, babam, öğretmenim, gençliğim,tüm zamanlarımın kahramanı, sensiz herşey boş, anlamsız ve renksiz" dedi. Mete Ünal aynı zamanda Irmak Ünal ve Yağmur Ünal'ın amcalarıydı.

Ünlü oyuncu daha önce vefat eden ablası Hepşen Akar ve abisi Mete Ünal ile olan gençlik fotoğrafını paylaştı.