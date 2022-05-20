Cinsel İçerikli Sahnelerine Müdahale Etti! - Son Dakika
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Cinsel İçerikli Sahnelerine Müdahale Etti!

20.05.2022 18:50
Cinsel İçerikli Sahnelerine Müdahale Etti!

Amber Heard ve Johnny Depp davasında her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Johnny Depp'in eski karısının cinsel içerikli sahnelerinin yayınlanmasını engellemeye çalıştığı öne sürüldü. İşte o iddianın perde arkası...

Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davada ortaya yüzlerce iddia atıldı, ikilinin en özel anları herkes tarafından masaya yatırıldı.

Depp'in eski menajerinin iddiasına göre aktör 2018 yapımı London Fields filminin Amber Heard'ün çıplak sahnelerine yer veren bir versiyonunu durdurmaya çalışmış. 30 yıl boyunca Depp ile çalışan Tracey Jacobs'ın ifadesine göre son dönemlerde ünlü oyuncu ile çalışırken epey zorlanmış.

Depp'in 'öfke sorunları' olduğunu iddia eden Jacobs, film setlerine hep geç geldiğini de belirtti.

Cinsel İçerikli Sahnelerine Müdahale Etti!

Jacobs mahkemeye bazı konuşmaların ekran görüntülerini sundu. Ekran görüntüleri, Depp'in Heard'ün çıplak sahneleriyle ilgili ne derece sinirlendiğini gösteriyordu.

Depp'in menajerine attığı maillerde, "Amber'ın sözleşmesinde çıplaklık olmayacağı yazıyor. Kahrolası menajerleri zayıf ve sönük' ve 'filmi durdurmazlarsa onlara dava açacağım, bu insanların sektörde hiçbir önemi yok, istediğim an onları bitirebileceğimi kafalarına sokmak lazım" sözleri yer alıyordu.

Amber Heard mahkemede daha önce verdiği ifadede Depp'in yine aynı filmdeki seks sahnesi nedeni ile kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti.

JOHNNY DEEP VE AMBER HEARD ARASINDA NE YAŞANDI?

35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Davayı kaybeden Depp'in, bu olayın ardından kariyeri ve kamuoyu önündeki imajı ciddi şekilde sarsıldı. Heard da, Depp'e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Davanın ilk duruşması Virginia, ABD'deki bir mahkemede görüldü.

12 Nisan'da başlayan davanın altı hafta sürmesi bekleniyor.

Cinsel İçerikli Sahnelerine Müdahale Etti!
Cinsel İçerikli Sahnelerine Müdahale Etti!
Cinsel İçerikli Sahnelerine Müdahale Etti!

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Cinsel İçerikli Sahnelerine Müdahale Etti! - Son Dakika


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