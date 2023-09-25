Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller - Son Dakika

Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller

Son Güncelleme: 25.09.2023 13:14

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşine ait cinsel içerikli videoları olduğunu söyleyerek kendilerinden 100 bin dolar isteyen kişiye öfke kustu. Söz konusu kişiden şikayetçi olduklarını söyleyen Tayfur, ''Utanmaz reziller ya, tüh sizin kalıbınıza'' dedi.

Eski nişanlısı Burak Kalfa ile olaylı bir şekilde ayrılan ve mahkemelik olan Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde Muhammet Aydın ile nikah masasına oturdu. Tayfur, eşine gelen "100 bin dolar vermediğin takdirde sahte videoların yolda" mesajını görünce öfkeden deliye döndü.

"UTANMAZ REZİLLER"

Eşi Muhammet Aydın'a gelen "Kardeş, kendini yarın bütün sitelerde göreceksin şimdi de Twitter'da manşet açıp Ferdi Tayfur'u, kızını etiketleyip paylaşıyorum. 100 bin dolar verdiğin takdirde fake videoların yolda" mesajını kendi hesabından ifşa ederek "Dün gece eşime kullan at telefon hattından bu mesajlar geldi, şikayet ettik. Fake videolar yapıp şantaj yapmak nedir ya? Ahlaksızlık bu. İtibarsızlaştırmaya çalıştığınız insan önce baba be! Kendinize gelin artık! Utanın biraz. Sizler de lütfen itibar etmeyin, şikayet edin hesabı. Utanmaz reziller ya, tüh sizin kalıbınıza" dedi.

Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller

"SEN KAHPESİN, GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEKSİN"

Kendilerini tehdit eden kişiden şikayetçi olduklarını söyleyen Tuğçe Tayfur, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ezikliğin kaçıncı evresi oluyor? Amerikan hatları satın alıp olmamış videolar ve yazışmalar oluşturup insanların vebaline girmek ezikliğin kaçıncı evresi? Benim evliliğim bitmeyecek. Ben ne zaman eşimle fotoğraf, video atsam senin bu Amerikan hatlarınla uğraşıyoruz. Ezik, bitik... Bu kartları annenin kartından aldığını biliyoruz. Benim eşim senden yine şikayetçi oldu. Ben de şikayetçi olacağım. Sen yakalanmazsın tabi, sen dolandırıcısın. Senin bir kimliğin bile yok. Sen hayatın boyunca Muhammet gibi olmaya çalışıyorsun ama sende öyle bir kumaş yok. Sen kahpesin. Sen bu dünyaya insanları dolandırmaya, tehdit etmeye, şantaj yapmaya, mazlumu ezmeye gelmişsin. Ben devletime inanıyorum, polisime güveniyorum. Eninde sonunda senin yaptığın bu terbiyesizliklerin hepsi çıkacak. Sen gün yüzü görmeyeceksin."

Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller
Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller
Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller

Tuğçe Tayfur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel içerikli videolarla tehdit edilen Tuğçe Tayfur, ateş püskürdü: Reziller - Son Dakika
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