Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu - Son Dakika
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Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu

19.05.2022 14:50
Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu

Geçtiğimiz günlerde sahnede bayılarak hayranlarını korkutan Gülben Ergen, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Ergen, "Erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz?" sorusunu çarpıcı bir cevap verdi. İşte detaylar...

Sahnede tercih ettiği kıyafetler ve girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Gülben Ergen, bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi.

Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen soruları cevapladı.

Sosyal medya üzerinden Gülben Ergen'in bir takipçisi, "Sizce bakirelik önemli mi?" diye sordu.

"İYİ İNSAN OLMAK ÖNEMLİ"

Ergen, bakirelik sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.

Gülben Ergen "Yüzünüzde estetik var mı?" sorusuna "Çok erken estetik için. Yüzümü doğal yöntemlerle koruyorum" cevabını verdi.

"ERKEK İHTİYACI HİSSETMİYOR MUSUNUZ?"

Gülben Ergen'e bir başka takipçisi ise "Biraz özel bir soru ama bir erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Bekarsınız" diye sordu.

Ergen ise bu soruya "Aşk, sevgi, şefkat, ilgi, dertleşmek, hayatı paylaşmak ihtiyaç" yanıtını verdi.

Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu

GÜLBEN ERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gülben Ergen kimdir, nereli, kaç yaşında; Gülben Ergen 25 Ağustos 1972 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da doğdu. 49 yaşındaki Türk şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında 16 yaşındayken Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.

Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına assolist olarak adım attı. Başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 1988 çıkışlı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi oldu. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaştı. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak ile Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti. 1994'te Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in "Haydi Söyle" adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine bu dönemlerde başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı.

Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı. Aralık 1999'da şarkıcının ikinci stüdyo albümü Kör Aşık yayımlandı. Albümde Şehrazat ve Sezen Aksu gibi söz yazarları yer aldı. Aynı sıralar Gümbür Gümbür Gülbence adlı televizyon programını yapan Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye dizisinde aynı adlı karakteri canlandırdı.

2001 yılında, Dadı dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2002 yılında Sade ve Sadece albümünün çıkış şarkısı "Abayı Yaktım" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bestesi" ödülünü aldı. Aynı dönemde şarkıcı Gülbence adlı bir dergi çıkardı ve Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı. 2004 yılında, Uçacaksın albümü 600.000 satarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü aldı. 2009'da Oğuzhan Koç'la düet yaptığı "Giden Günlerim Oldu" şarkısı ile Resmi Türkiye listesinde yılın en uzun süre bir numarada kaldı.

Toplam albüm satışı 2 milyonun üzerindedir.

GÜLBEN ERGEN'İN EVLİLİKLERİ

Gülben Ergen, Eylül 2004'te Mustafa Erdoğan ile evlendi. Ocak 2007'de ilk çocuğu Atlas'ı dünyaya getirdi. Haziran 2009'da şarkıcı ikiz bebekleri Ares ve Güney'i doğurdu. Üç çocuk annesi olan Gülben Ergen, 2018 yılında ise OnurAkayMedya tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Ergen'e verilen bu ödül uzun süre magazin basınında tartışıldı.

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan evliliklerini Nisan 2012'de bitirdi.

27 Eylül 2014'te haberci ve anchorman Erhan Çelik ile evlendi. Nikah törenine yakın dostları katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini ise Taşkın Sabah ve Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yaptı. 2 yıl süren evliliğin ardından 6 Aralık 2016 tarihinde boşandılar.

Gülben Ergen son olarak müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı.

Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu
Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu
Cinsellik Sorusuna Verdiği Cevap Olay Oldu

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Kaynak: Snob Magazin

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