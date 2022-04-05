Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi! - Son Dakika
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Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!

05.04.2022 09:41

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olup adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz, Sevda Demirel'le ilişkileri hakkında atılan "Eski sevgilisi kadını" şeklindeki başlığa çok sinirlendi. Doğrusöz, "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve Sevda Hanım'la tanıştım. Ne hadsizsiniz ne saygısızsınız" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında cinsiyet değiştiren eski sevgilisi Neslihan Doğrusöz'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Demirel, "Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Birbirimize destek oluyorduk" dedi.

ATILAN BAŞLIĞA SİNİRLENDİ

Sevda Demirel'in açıklamaları Instagram'da gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

"NE HADSİZSİNİZ, NE SAYGISIZSINIZ"

Hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden yarışmacı, atılan başlıkla ilgili şunları söyledi: "Evet ben cinsiyet değiştirdim ve Sevda Hanım'la tanıştım. Ne hadsizsiniz ne saygısızsınız. Yapacağınız haberi doğru yapın! 2 beğeni alacaksınız diye kimliğime saygısızlık yapmak ne küstahlıktır."

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, Sevda Demirel'le ilişkisi hakkındaki başlığa ateş püskürdü
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Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi! - Son Dakika


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