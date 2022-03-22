Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin, son halini sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin, son halini sosyal medya hesabından paylaştı

22.03.2022 21:10

İlişki Durumu Karışık dizisiyle hafızalara kazınan Aybike Esin Tumluer, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmiş ve Atlas Karan adını almıştı. Tumluer'in son halini görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesi uzun süre gündemi meşgul etmişti.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Operasyon sonrası adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı. Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

1988 yılında dünyaya gelen yeni adıyla Atlas Karan Tumluer; Hayati ve Diğerleri, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman ve Her Şey Yolunda Merkez gibi projelerde rol aldı.

İşte Atlas Karan Tumluer'in yıllar içerisindeki değişimi;

Önce cinsiyetini sonra adını değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son halini görenler tanıyamıyor
Önce cinsiyetini sonra adını değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son halini görenler tanıyamıyor
Önce cinsiyetini sonra adını değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son halini görenler tanıyamıyor
Önce cinsiyetini sonra adını değiştiren Aybike Esin Tumluer'in son halini görenler tanıyamıyor
Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin, son halini sosyal medya hesabından paylaştı
Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin, son halini sosyal medya hesabından paylaştı
Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin, son halini sosyal medya hesabından paylaştı
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Esin Tumluer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren oyuncu Aybike Esin, son halini sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika


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