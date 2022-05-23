Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

23.05.2022 16:23

Cinsiyet değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündem oldu. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, minik eteğiyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek adını Meli Bendeli olarak değiştirdi. Bendeli, değişimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye başladı.

MİNİ ETEĞİYLE DANS ETTİ

TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu, evinde camın önüne geçerek mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı. Oyuncunun videosu kısa sürede 73 binden fazla izlendi.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti

ANLATTIKLARIYLA ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'I AĞLATTI

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olarak hayat hikayesinden bahseden Bendeli, yaşadıklarıyla ünlü ismi ağlattı. Eski sevgilisinden bahseden oyuncu, "Ona ben 'travesti olacağım' diye mesaj attım. Arkandayım dedi, yanımda olacaktın dedi. Ben önüme baktım. Böyle olmamın kendisiyle alakası yok. Geç kalmamın alakası var. O yüzden önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum" dedi.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti
Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti
Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti
Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti
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Armağan Çağlayan, Melih Yılmaz, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı - Son Dakika
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