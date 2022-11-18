Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, Esra Erol'da programına başvurarak 4 çocuğunun annesi Gülizar Akbulut'un 15 yaşındaki bir çocuğa kaçtığını söyledi. Kaza geçirdiği için ameliyat olan ve bu süreci tekerlekli sandalyede geçiren Hasan Akbulut, eşinin gece yarısı çocuklarını ölüme terk ederek evden kaçtığını söyleyerek sinir krizi geçirdi.
İddiaların ardından telefonla canlı yayına bağlanan Gülizar Hanım, "Kaçtığım kişi ergen olabilir ama evdeki kocamdan daha iyi eş oldu. Ondan daha iyi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Yaşadıklarını anlatmak için stüdyoya gelen genç kadın, 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuklarını geride bıraktığı ve evden kaçtığı için pişman olduğunu söyledi.
Canlı yayında terk ettiği eşiyle yüzleşen Gülizar Akbulut, babası ve ablasının telefonla bağlanmasıyla gözyaşlarına hakim olamadı. Ablası Aygül, "Gülizar sen bu çocukları nasıl bıraktın? Bunu nasıl yaptın? Ne olursa olsun evine dön" dedi.
Babasıyla da konuşurken hıçkıra hıçkıra ağlayan Gülizar, baba Menderes Bey'in Kızım sen ne yaptın böyle? Ben senin arkandayım. Evine dön. Ben seni alırım. Yanındayım senin. Ağlama kızım" demesiyle adeta yıkıldı.
Son Dakika › Magazin › 4 evladını bırakarak 15 yaşındaki çocuğa kaçan kadın, canlı yayında babasının sesini duyunca hıçkırıklara boğuldu - Son Dakika