Çocuklar Duymasın\'ın Orçun\'unu görenler tanıyamadı

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Orçun" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Alp Eren Khamis'in son hali gündem oldu.

Bir döneme damga vuran dizideki performansıyla hafızalara kazınan Khamis'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, Özgür Ozan ile paylaşılan yeni görüntüsü kısa sürede ilgi gördü.



23 YIL SONRA GELEN FOTOĞRAF

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Khamis'in son hali, dizinin hayranlarını da maziye götürdü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok kişi, "Zaman ne çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.

Şu sıralar 23 yaşında olan Alp Eren Khamis 2021 yılında yabancı bir yapımda rol almaya hazırlandığını açıklamıştı. Instagram hesabından Khamis ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Zeyno Günenç, "Benim bir taneciğim uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.