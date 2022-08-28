Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Çorum'un Osmancık ilçesinde 16 Eylül tarihinde düzenlenecek Pırlanta Pirinç Festivali'nde sahne alacak şarkıcı Aleyna Tilki'nin konserinin iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

"LGBT SAVUNUCUSU KİŞİLERİN ROL MODEL GİBİ SUNULMASINA KARŞIYIZ"

Çağrısında Tilki'nin, "toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşadığını" öne süren ve kullandığı ifadelerle LGBTİ+ları da hedefine alan Şanal, "Dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan birilerini İlçemizde görmek istemiyoruz. Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, Lgbt savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız" dedi.

"DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALAN BİRİLERİNİ İLÇEMİZDE İSTEMİYORUZ"

Facebook hesabından paylaşım yapan Şanal, şu ifadeleri kullandı:

"Aleyna tilki OSMANCIK'ta konser verecekmiş...Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, Dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan birilerini İlçemizde görmek istemiyoruz.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, Lgbt savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız.

Şehrin idarecilerini toplumun hassasiyetlerini dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz"