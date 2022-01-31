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Coşkun Sabah Dolandırıldı mı? Açıklama Yaptı - Son Dakika

Coşkun Sabah Dolandırıldı mı? Açıklama Yaptı

31.01.2022 17:20
Coşkun Sabah Dolandırıldı mı? Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz yıl Eskişehir'de büyük bir tavuk çiftliği kurarak yumurta üretimine başlayan ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın dolandırıldığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçıdan açıklama geldi. Sabah, "İş verdiğim insanlar iyi niyetimi suistimal etti" diyerek şok etti. İşte detaylar...

Eskişehir'de büyük bir tavuk çiftliği kurarak yumurta üretimine başlayan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, kendisinin dolandırıldığı yönündeki haberleri kısmen doğruladı.

Sanatçı, yumurta çiftliği işini kurarken tüm sermayeyi kendisinin koyduğunu ve işi yürütmesi için yumurta işinden anlayan bir yakın arkadaşını da işin başına getirdiğini söyledi.

"GÜVENİMİ SUİSTİMAL ETTİLER"

İşleri nedeniyle çiftliği İstanbul'dan takip ettiğini ancak kısa bir zaman içinde aksaklıklar görünce işe müdahale ettiğini belirten sanatçı "Bu olay geçtiğimiz yıl haziran ayında oldu. Bazı aksamalar görünce işe el atmak zorunda kaldım. Bir de baktım ki üretim ve hesaplar birbirini tutmuyor. Biraz araştırınca da işin başındaki arkadaşın el altından yumurta sattığını belirledik. Ben onlara iş kapısı açtım, ama güvenimi suistimal ettiler. Anında işlerine son verdim ve bazı çalışanları değiştirip tamamen işin başına geçtim" dedi.

"DURUMU MADDİ ZARAR İLE ATLATTIK"

Sözlerini sürdüren Sabah, "Durumu bir miktar maddi zarar ile atlattık. Üretimde hiç aksama yok. Her şey tıkır tıkır işliyor ve günde 12 bin yumurta üretiyoruz. Tamamını da Tarım Kredi Kooperatifi'ne veriyoruz. Haftanın neredeyse üç dört günü çiftlikle ilgileniyorum. Çıkan haberin üzerine bazıları sanki battık bittik gibi yazıp çizdiler. Aslında her şey yolunda gidiyor. Yumurta markasına ve kurumsal kimliğimize gelen bir zarar söz konusu değildir" dedi.

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır'da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır'da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilk okulu Diyarbakır'da lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

Coşkun Sabah'ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve "hit" olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.

Coşkun Sabah Dolandırıldı mı? Açıklama Yaptı
Coşkun Sabah Dolandırıldı mı? Açıklama Yaptı
Coşkun Sabah Dolandırıldı mı? Açıklama Yaptı

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Coşkun Sabah, Eskişehir, Yumurta, Tavuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Coşkun Sabah Dolandırıldı mı? Açıklama Yaptı - Son Dakika Magazin


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