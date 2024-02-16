Coşkun Sabah Maltepe'de hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Coşkun Sabah Maltepe'de hayranlarıyla buluştu

Coşkun Sabah Maltepe\'de hayranlarıyla buluştu

Coşkun Sabah, Anadolu Kadın Hareketi tarafından düzenlenen 'Komşularımızla Buluşuyoruz' projesi etkinliğinde Maltepe'de hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü sanatçı, söyleşi ve mini konserle hanımları coşturdu.

16.02.2024 22:14
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Coşkun Sabah hanım hayranları ile Maltepe'de bir araya geldi. Anadolu Kadın Hareketi tarafından düzenlenen ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve başkan yardımcısı Canan Döner'in de desteklediği "Komşularımızla Buluşuyoruz" projesi etkinliğinde hanımlarla söyleşi için bir araya gelen ünlü sanatçı verdiği üç şarkılık mini konserde ise hayranlarını coşturdu.

Maltepe Seyir Terası'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Hanım hayranlarının sorularını Birsen Saraç moderatörlüğünde cevaplayan Coşkun Sabah, bir soru üzerine " Türkiye'de üretken sanatçı maalesef kalmadı.

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Beste, şarkı üreten çok az sayıdaki sanatçının yerini dolduracak genç arkadaşlarda çıkmıyor" dedi. "Komşular Buluşması" adlı etkinlikte hanım hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı, yoğun istek üzerine Hatıram Olsun, Aşığım Sana, Anılar adlı milyon satış rekorları kıran hit olmuş şarkılarını seslendirdi.

Mini konserin sonunda ise udu ile hanımları coşturan sanatçı "bugün bana gazino günlerimden, kadınlar matinelerini hatırlattınız. Çok büyük keyif aldım" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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