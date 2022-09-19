Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü ismin paylaşımları da merakla takip ediliyor.
Instagram'da yeni hesap açan oyuncu, göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaşmıştı. Bendeli son olarak bikini giydi ve bikinisiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğesine sundu.
İşte Bendeli'nin o pozu:
Son Dakika › Magazin › Çukur'un Timsah Celil'iydi! Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu - Son Dakika