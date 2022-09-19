Çukur'un Timsah Celil'iydi! Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu - Son Dakika
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Çukur'un Timsah Celil'iydi! Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu

19.09.2022 17:21

Cinsiyet değiştirmesi çok konuşulan Meli Bendeli, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu Çukur dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle tanınmıştı.

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü ismin paylaşımları da merakla takip ediliyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da yeni hesap açan oyuncu, göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaşmıştı. Bendeli son olarak bikini giydi ve bikinisiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğesine sundu.

İşte Bendeli'nin o pozu:

Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu bikinili fotoğrafını paylaştı




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Son Dakika Magazin Çukur'un Timsah Celil'iydi! Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukur'un Timsah Celil'iydi! Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu - Son Dakika
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