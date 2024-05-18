Cüneyd'in Babasının Dönüşü Herkesi Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Cüneyd'in Babasının Dönüşü Herkesi Şaşırttı

Cüneyd\'in Babasının Dönüşü Herkesi Şaşırttı

Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Levent ise Vahit'ten şüphelenirken, Mira ise Naim'in söylediklerini kanıtlamak için çaba sarf eder. Sadi ise Vahit'in Cüneyd'e destek olmasıyla abisinin yanında dururken, Cüneyd'in niyeti diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur. Naim ise Nadire'den hayata bağlayacak bir haber alır ancak beklediği gibi sonuçlanmaz. Meryem ve Zeynep'in çabaları gerçeğe yaklaşırken, Beste'nin hamlesi Mira'yı atlatsa da Meryem'in büyük sırrına yaklaşır. Ancak Cüneyd'in öğrendiği gerçekler artık çok geçtir.

18.05.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyen Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır.

Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit'ten şüphelenmiştir.

Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit'in Cüneyd'in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

Meryem, Birgül ve Zeynep'in kızları okutma çabası Cüneyd'in posta oturmasıyla gerçeğe yaklaşsa da Cüneyd'in bu niyeti sadece Faniler arasında değil, diğer tarikatlar arasında da infiale sebep olur.

Naim ise her şeyini kaybetmiş ve sürülmüşken Nadire'den onu yeniden hayata bağlayacak bir haber alır. Yine de işler hiç de beklediği gibi sonuçlanmayacaktır.

Meryem ve Zeynep amaçlarına ulaşacağı anda Mira da nihai gerçeğe yaklaşır. Ancak Levent'e rağmen harekete geçen Beste'nin son hamlesi Mira'yı atlatsa da Meryem hayatının en büyük sırrına çok yakındır.

Ancak ortaya çıkacak tek sır bu olmayacaktır. Cüneyd de annesi, kendisi ve babasıyla ilgili gerçeği nihayet öğrense de artık her şey için çok geçtir…

Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cüneyd'in Babasının Dönüşü Herkesi Şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:37:01. #1.11#
SON DAKİKA: Cüneyd'in Babasının Dönüşü Herkesi Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement